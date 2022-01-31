السياسي الزبّال شرف

2022/01/31 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام حين‭ ‬تواجه‭ ‬المجتمعات‭ ‬أزمات‭ ‬كبرى،‭ ‬تتداعى‭ ‬كل‭ ‬المناصب‭ ‬السياسية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬معالجة‭ ‬الخل‭ ‬وسد‭ ‬الثغرات،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تطلب‭ ‬الامر‭ ‬النزول‭ ‬للعمل‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬مختلف‭ ‬جدا‭ ‬عن‭ ‬مجال‭ ‬عمل‭ ‬السياسي‭.‬وهذا‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬حقيقة‭ ‬أساسية‭ ‬هي‭ ‬ان‭ ‬السياسي‭ ‬ليس‭ ‬منصبا‭ ‬شرفيا‭ ‬منفصلا‭ ‬عن‭ ‬المجتمع‭ ‬وحاجاته‭ ‬اليومية،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬كذلك‭ ‬فلا‭ ‬حاجة‭ ‬لنا‭ […]

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