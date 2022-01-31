2022/01/31 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ابوظبي-(أ ف ب) – التقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأحد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومسؤولين إماراتيين آخرين في اليوم الاول من زيارة غير مسبوقة لرئيس للدولة العبرية إلى البلد الخليجي، في أحدث خطوة دبلوماسية منذ تطبيع العلاقات تأتي في أجواء من التوتر الإقليمي الكبير. وزيارة هرتسوغ الذي ترافقه زوجته، هي […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإسرائيلي يبحث تعزيز العلاقات مع أبو ظبي في أول زيارة من نوعها ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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