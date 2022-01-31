الرئيس‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يبحث تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬أبو‭ ‬ظبي في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬

2022/01/31 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابوظبي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إسحق‭ ‬هرتسوغ‭ ‬الأحد‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ومسؤولين‭ ‬إماراتيين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لرئيس‭ ‬للدولة‭ ‬العبرية‭ ‬إلى‭ ‬البلد‭ ‬الخليجي،‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬خطوة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬منذ‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬الإقليمي‭ ‬الكبير‭.‬ وزيارة‭ ‬هرتسوغ‭ ‬الذي‭ ‬ترافقه‭ ‬زوجته،‭ ‬هي‭ […]

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