تحالف عزم يؤكد على ضرورة اشراك جميع الفعاليات السياسية بالقرار السياسي

2022/01/31 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد تحالف عزم، الأحد، على ضرورة اشراك جميع الفعاليات السياسية بالقرار السياسي.وقال التحالف في بيان، إنه "عقد اجتماعا برئاسة مثنى السامرائي لمناقشة تطورات ومستجدات المشهد السياسي".وأكد التحالف، على "ضرورة اشراك جميع الفعاليات السياسية بالقرار السياسي وعدم التفرد برسم خارطة الطريق من طرف بعينه".

نص البيان:

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