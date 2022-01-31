تونس تودع امم افريقيا بخسارة امام بوركينافاسو

2022/01/31 | 00:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انتهى مشوار المنتخب التونسي في بطولة امم افريقيا الجارية حاليا في الكاميرون في الدور ربع نهائي بخسارته بهدف دون رد امام منتخب بوركينافاسو.وسجل هدف الفوز اللاعب دانغو واتارا في الدقيقة 45 من المباراة./انتهى3

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