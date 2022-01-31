درجال يوجه بتكريم المنتخب الوطني بكرة اليد

2022/01/31 | 00:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، بتكريم المنتخب الوطني بكرة اليد.وقال درجال في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس اتحاد كرة اليد محمد الاعرجي، واكد دعمه للمنتخب الوطني بكرة اليد بعد وصوله الى هذه المراحل المتقدمة من البطولة الاسيوية وحصوله على المركز السادس، وتأهله مباشرة الى دورة الالعاب الاسيوية.واضاف، انه "لو لا براعة الحارس الكوري لتحقق الفوز والتأهل الى نهائيات كاس العالم"، مبينا ان "المسؤولية اصبحت اكبر بعد تحقيق هذه النتائج الجيدة".واوعز درجال، بتكريم الفريق نتاجا لما قدمه في المباريات، معربا عن شكره لاتحاد اللعبة والجهاز الفني والاداري واللاعبين على ماقدموه وحظا اوفر في قادم الاستحقاقات. واشار الى ان المنتخب سيحظى باستقبال وتكريم يليق بما تم تقديمه في البطولة القارية.

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