ترامب يطرح فكرة العفو عن مهاجمي الكابيتول

2022/01/31 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، فكرة العفو عن بعض مهاجمي مبنى الكابيتول، في 6 يناير 2021، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2024.

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