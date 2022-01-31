قصف بقذائف الهاون غرب الموصل

2022/01/31 | 00:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا / تعرضت منطقة السحاجي ، غرب الموصل ، الى قصف بقذائف الهاون من قبل عناصر داعش .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /:" ان اربع قذائف هاون سقطت في منطقة السحاجي ،دون وقوع اصابات "./انتهى

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