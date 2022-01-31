2022/01/31 | 00:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، تنويها حول مواعيد الدوام في افرعها بالمحافظة.وذكر بيان للمديرية، تلقته “ايرث نيوز”، ان “الدوام في مكاتب الجوازات في المحافظة حسب الاوقات التالية، مكتب جوازات البصرة الثالث يكون الدوام من (٨)صباحاً الى الساعه (٢)ظهراً”.واضاف ان “مكتب جوازات البصرة الثاني يكون الدوام […]

ظهرت المقالة تنويه من جوازات البصرة حول مواعيد دوام مكاتبها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنويه من جوازات البصرة حول مواعيد دوام مكاتبها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنويه من جوازات البصرة حول مواعيد دوام مكاتبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).