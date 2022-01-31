2022/01/31 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريق هائل، ليل الأحد الإثنين، في مبنى قرب مسجد الحسين في حي الجمالية في القاهرة الفاطمية منذ قليل فيما وصلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق هائل قرب مسجد الإمام الحسين في القاهرة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق هائل قرب مسجد الإمام الحسين في القاهرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).