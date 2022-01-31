2022/01/31 | 01:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6eNhIDXwEr4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معلومات خطيرة عن انقلاب سبق حملة تفتيش السجون العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معلومات خطيرة عن انقلاب سبق حملة تفتيش السجون العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).