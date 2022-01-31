2022/01/31 | 01:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معلومات خطيرة عن انقلاب سبق حملة تفتيش السجون العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6eNhIDXwEr4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معلومات خطيرة عن انقلاب سبق حملة تفتيش السجون العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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