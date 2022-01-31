2022/01/31 | 01:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o2STMOJMxVM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذ النظرية الامنية فشلت في العراق.. بعد التحري يوضحها بهذا الفيديو) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذ النظرية الامنية فشلت في العراق.. بعد التحري يوضحها بهذا الفيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).