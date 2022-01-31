عزم يجتمع برئاسة السامرائي ويؤكد اهمية الانفتاح على كافة الكتل السياسية

2022/01/31 | 01:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد تحالف عزم، اليوم، اجتماعا برئاسة مثنى السامرائي، فيما اكد المجتمعون ضرورة عدم التفرد بالقرار السياسي، والانفتاح على كافة الكتل السياسية.وذكر بيان لاعلام التحالف، تلقته “ايرث نيوز”، ان “تحالف عزم عقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة مثنى عبد الصمد السامرائي، وناقش اللقاء تطورات ومستجدات المشهد السياسي وأكد على ضرورة إشراك جميع الفعاليات السياسية بالقرار […]

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