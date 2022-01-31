الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي

2022/01/31 | 01:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق تجاه دولة الإمارات.وذكرت الوزارة في بيان، أن دفاعاتها الجوية أعترضت صاروخا باليستيا أطلق تجاه دولة الإمارات، مؤكدة انه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر.وأضافت، أن "بقايا الصاروخ الباليستي سقطت خارج المناطق المأهولة بالسكان "، مؤكدة ان "القوات الجوية و قيادة التحالف نجحت من تدمير موقع و منصة الإطلاق في اليمن".و أكدت الوزارة، بحسب البيان، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة

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