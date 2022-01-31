الإمارات تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون

2022/01/31 | 01:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الإثنين، "اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته جماعة الحوثي" من اليمن.

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