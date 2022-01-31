الشمس - هيثم بن محمد شطورو

2022/01/31 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو ** لم تكن مشكلته الحقيقية في أنها لا تبادله نفس العشق، برغم أنه كان متأكدا أنها تبادله الحب.



المشكلة أنها لم تكن تؤمن بالحب.



ربما يجد أعذارا لذلك، خاصة وإنها فتاة جميلة ذات حسن رهيب.لقد علم بحكم علاقاته المتشعبة بحادثة الاحتفال الجنسي الذي كانت هي بطلته.



نعم.



كان يعلم أنها جنسية إلى ابعد الحدود.



رغم أن هذه الحقيقة أقضت مضاجعه لليالي طوال من الأرق والألم، إلا أنه كظم كل تلك المشاعر ومن ثم أخضع نفسه ......





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