جهاز الامن الوطني يعلن تفاصيل عن قتل الارهابيين المسؤولين عن حادثة العظيم في ديالى

2022/01/31 | 01:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن جهاز الامن الوطني، عن تفاصيل حول عملية قتل الارهابيين المسؤولين عن حادثة العظيم.واوضح جهاز الامن الوطني في بيان ، انه :" بتوجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة وباشراف من رئيس الجهاز ، كثفت مفارز جهاز الامن الوطني في محافظة ديالى جهودها الاستخبارية وسخرت مصادرها الميدانية وتمكنت بعد مقاطعة المعلومات من تحديد مكان تواجد الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم".واضاف :" انهم مجموعة من تسعة أشخاص يرتدون الأحزمة الناسفة وينتمون إلى ما يسمى قاطع ديالى ويعملون كمفارز أمنية تنفذ هجماتها ضد القوات الأمنية والمواطنين في محافظتي ديالى وصلاح الدين".وبين انه: " جرى التنسيق مع قيادتي العمليات المشتركة والقوة الجوية ، الذي اسفر عن توجيه ثلاث ضربات جوية ادت الى قتلهم جميعاً"، مجددا العهد للعراقيين كافة بالمضي قدماً في القضاء على الزمر الارهابية والخلايا النائمة التي تعكر صفو الامن في البلاد "./ انتهى

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