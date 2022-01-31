هجوم مطار بغداد..

2022/01/31 | 02:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ عام 2015، يحظر على الطائرات العراقية التحليق في أجواء الاتحاد الأوروبي بسبب "عدم استيفائها متطلبات السلامة"، فيما حاولت السلطات العراقية رفع الحظر الذي يكلفها ملايين الدولارات، بدون تقدم كبير حتى الآن.

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