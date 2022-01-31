المعنفات في العراق.. من يحميهن؟

2022/01/31 | 03:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين توجد الملاذات الآمنة للمعنفات في العراق؟

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