أمم أفريقيا.. السنغال تكمل عقد نصف النهائي وتضرب موعدا مع الكاميرون

2022/01/31 | 03:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت السنغال عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بفوزها على غينيا الاستوائية (3-1)، الأحد، في ياوندي.

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