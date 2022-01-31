الإطفاء المصري يسيطر على حريق

2022/01/31 | 04:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "الأهرام" المصرية إن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من السيطرة على الحريق بشارع الأزهر، خلف "المشهد الحسيني" في القاهرة بعد أن امتد لبنايتين.

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