2022/01/31 | 05:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيان الأحد، طالبان بالإفراج عن أميركي احتجز قبل عامين في أفغانستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإدارة الأميركية تؤكد: "شرعية" طالبان مستحيلة دون هذا الشرط ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإدارة الأميركية تؤكد: "شرعية" طالبان مستحيلة دون هذا الشرط ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).