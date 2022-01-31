تزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي.. واشنطن تندد بالهجوم الحوثي على الإمارات 

2022/01/31 | 06:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، مساء الأحد "الهجوم الصاروخي الحوثي الأخير على أبوظبي".

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