الرئيس الإسرائيلي من الإمارات: نعمل مع إدارة بايدن على توسيع نطاق معاهدة إبراهيم

2022/01/31 | 06:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إنه يعمل مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على توقيع المزيد من اتفاقيات التطبيع مع الدول الإسلامية.

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