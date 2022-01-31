البرازيل تعيق استعدادات الريال لمواجهة بلباو

2022/01/31 | 07:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع توصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لاتفاق مع تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيلي، بشأن لاعبي الميرنجي في منتخب السامبا. ويستعد ريال مدريد لملاقاة أتلتيك بيلباو، في ربع نهائي كأس إسبانيا، يوم الخميس المقبل، في الوقت الذي يخوض فيه منتخب البرازيل مباراة أمام باراجواي، قبل ذلك بـ 24 ساعة فقط، ضمن تصفيات كأس العالم.ويملك منتخب البرازيل 4 لاعبين من ريال مدريد، وهم إيدير ميليتاو، كاسيميرو، رودريجو جويس وفينيسيوس جونيور، وشاركوا في المباراة الماضية أمام الإكوادور يوم الخميس الماضي. وحاول ريال مدريد التفاوض مع منتخب البرازيل حول عدم إرسال لاعبيه للتجمع الدولي، بحجة أن منتخب السامبا، قد ضمن تأهله رسمياً لكأس العالم، لكن تيتي رفض النقاش حول هذا الأمر.و سيكون من الصعب مشاركة لاعبي البرازيل أمام بيلباو، حتى لو غابوا عن لقاء باراجواي بسبب ضيق الوقت وطول المسافة بين البرازيل وإسبانيا، لكن أنشيلوتي يأمل في عدم مشاركة أي لاعب منهم للحفاظ على سلامتهم وجاهزيتهم البدنية قبل المرحلة المقبلة الحاسمة من الموسم.المصدر/ واع

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