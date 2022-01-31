النظام السوري: هجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق يوقع خسائر مادية

2022/01/31 | 07:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النظام السوري، إسرائيل، بشن هجوم صاروخي على العاصمة دمشق أوقع خسائر مادية.

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