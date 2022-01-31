2022/01/31 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرات_إسبر استيقظتِ المرأة على صوتِ ريحٍ عنيفة تطرقُ الأبواب والنوافذ ورعد يضيءُ السماء.ارتجف قلبها كشجرة ٍمحملة ٍبالثمار ومن الخوف، سقطت أطرافها فزعاً،فلم تعد تميز بين يديها وقدميها وشهقتْ: يا الله.! التجربة في الحلم،ليست كالتجربة في الواقع .أن تنهضَ من الكوابيس، يعني إّنك تحملُ ثقلاً يُضني كاهلك ، فالأحلام هي رجعُ الذات المظلمة إلى الضوء .



هكذا حدثتِ المرأةُ نفسَها ،كانت تفهم ُ ذاتها وتدركُ تلك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحلة إلى البصرة - فرات إسبر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحلة إلى البصرة - فرات إسبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).