الفلسفة الثورية والديمقراطية الحقيقية حسب كاستورياديس - زهير الخويلدي

2022/01/31 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي مقدمة" لن يتحرك الناس لتغيير المجتمع فقط من أجل الحصول على مجتمع مستقل.



سوف يريدون الاستقلال الذاتي إذا بدا لهم أنهم ينقلون ما يريدون تحقيقه.



باختصار، نحن بحاجة إلى قيم جديدة، وخيال اجتماعي جديد."ولد كورنيليوس كاستورياديس في القسطنطينية في 11 مارس 1922 لأبوين يونانيين استقرا في أثينا في يوليو.



درس في اليونان حيث كان مبكر النضوج.



في وقت ديكتاتورية ميتاكساس ، انضم إلى الشباب الشيوعي من المدر ......





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