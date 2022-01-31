الاستبداد كما رآه عبدالرحمن الكواكبي - حسن مدن

2022/01/31 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن لا أحدَ منْ روّاد فكرِ النَّهضةِ شخَّص العلَّة العربيَّة الرَّئيسيَّة بالدِّقة والتَّحديد التي شخصَّها بهما عبدالرَّحمن الكواكبي.



حقًا إنَّ في أفكار مجايليه وسابقيه ولاحقيه منْ هؤلاء الرّواد إشاراتٍ إلى علَّةِ الاستبداد، ولكنْ لمْ يبلغْ أحدٌ آخر سواه منهم ما بلغه هو منْ تحديدٍ لها، وعنايةٍ بتقصّيها وبحثِ جذورِها وأسبابِها ومظاهرِها، لا بلْ وسبلِ مواجهتها، للدّرجة التي جعلته يضعُ عنها كتابًا، لنْ ي ......





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