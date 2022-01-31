تشيلسي يسعى لصفقة البرازيلي رافينيا

2022/01/31 | 08:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع أبدى تشيلسي اهتماماً بالتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنكليزي الممتاز، خلال الصيف المقبل لدعم صفوفه.وقال خبير الانتقالات جيانلويجي لونجاري قوله إن تشيلسي يريد ضم جناح ليدز يونايتد والمنتخب البرازيلي رافينيا. وقدّم الدولي البرازيلي أداء مميزا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، حيث سجل حتى الآن 8 أهداف في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم. وجذب رافينيا انتباه العديد من أندية الدوري الإنكليزي وأبرزها تشيلسي ووست هام، لكن من المرجح أن يبقى اللاعب في ليدز حتى نهاية الموسم. وسيبحث مدرب تشيلسي توماس توخيل عن توقيع رافينيا في فترة الانتقالات الصيفية، في وقت يسعى فيه وست هام للتحرك أيضاً صوب لاعب ليدز. ويرتبط رافينيا بعقد مع ليدز يمتد حتى العام 2024، وهناك إمكانية واردة لتجديد التعاقد بين الطرفين، مع استعداد النادي الإنكليزي لزيادة راتب اللاعب.المصدر/ كورة

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