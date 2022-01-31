عام على الانقلاب في ميانمار.. الدم والدخان سيدا المشهد

2022/01/31 | 08:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عام في السلطة، لا تزال أعمدة الدخان تتصاعد من ميانمار (بورما)، في حين بقيت المعارضة للحكم العسكري قوية على الرغم من مئات القتلى في التظاهرات، وآلاف المعتقلين.

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