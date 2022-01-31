البطاطس الأرجوانية قد تساعد في الوقاية من السرطان

2022/01/31 | 08:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وفقًا لدراسات حديثة، يمكن أن تمنع البطاطس الأرجوانية تطور سرطان القولون.هذا ممكن بسبب المواد الخاصة في تركيبتها، والتي لها أيضًا تأثير إيجابي على ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.بحسب باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا، فإن البطاطس الأرجوانية أو ويتلوت هي عضو قوي ومستدير من عائلة الباذنجان(Solanaceae) غنية بمضادات الأكسدة مثل الأحماض […]

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