سوريا: التصدي لهجوم إسرائيلي على محيط دمشق ووقوع خسائر مادية

2022/01/31 | 08:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سوريا التصدي لهجوم إسرائيلي بالصورايخ على محيط العاصمة، دمشق، فجر الإثنين، مؤكدة أنها نجحت بإسقاط عدد من الصواريخ

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