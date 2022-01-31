2022/01/31 | 08:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت اسعار النفط بأكثر من 1٪، اليوم الاثنين، ليقترب من أعلى مستوياته في 7 سنوات الذي سجله في الجلسة السابقة.وارتفع خام برنت 1.22 دولار أو 1.36 بالمئة إلى 91.25 دولاراً للبرميل في الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش بعد أن أضاف 69 سنتا يوم الجمعة.وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو […]

ظهرت المقالة عالمياً..



النفط يرتفع أكثر من 1% ليقفز فوق 91 دولاراً أولاً على ايرث نيوز.

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