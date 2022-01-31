خام برنت يكسر حاجز 90 دولارا

2022/01/31 | 08:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتوقع Credit Suisse، أن تصل أسعار خام برنت إلى مستويات 100 دولار.

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