الصحة: تشدد على اهمية الجرعة التلقيحية الثالثة للوقاية من سلالات كورونا

2022/01/31 | 08:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… شددت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة الدكتورة ربى فلاح، على ضرورة تلقي الجرعة التعزيزية الثالثة للقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدة ان الجرعة التعزيزية تقي من الاصابة للسلالة الحالية وماقد يظهر في المستقبل.وقالت فلاح لـ /المعلومة/، ان “اوميكرون وصف بأنه فيروس غير الملقحين، حيث تتعرض هذه الفئة اكثر من غيرها للاصابة وتكون […]

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