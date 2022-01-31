مقتل ثلاثة ارهابيين يحملون الجنسية اللبنانية بضربة جوية في ديالى

2022/01/31 | 08:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / كشف مصدر امني عن مقتل 3 ارهابيين يحملون الجنسية اللبنانية ا بضربة جوية الليلة الماضية في محافظة ديالى .وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان ثلاثة ارهابيين يحملون الجنسية اللبنانية قتلوا خلال ضربة جوية استهدفت خلية ارهابية في ناحية العظيم شمال بعقوبة .واضاف ان الارهابيين الثلاثة هم من وادي النحلة شمال لبنان بحسب التقارير الاستخبارية ./انتهى

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