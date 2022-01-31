الصيهود : تماسك قوى الاطار التنسيقي وتوجهات الكتل الاخرى نحوه فوت الفرصة على القوى المحلية والاقليمية والدولية التي راهنت على تفكيكه واضعافه

2022/01/31 | 08:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود ان تماسك قوى الاطار التنسيقي وتوجهات الكتل الاخرى نحوه فوت الفرصة على القوى المحلية والاقليمية والدولية التي راهنت على تفكيكه واضعافه.وذكر الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : توجهات الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة القادمة، هي توجهات وطنية بعيدة عن التدخلات الدولية والإقليمية التي تراهن وما تزال على تشكيل حكومة ضعيفة وعرجاء لغرض تمرير المشاريع التآمرية".واضاف ان : تماسك الإطار التنسيقي وتوجهات الكتل الاخرى نحوه فوت الفرصة على القوى الدولية والإقليمية والمحلية التي تحاول وتعمل على تفككه مثلما تراهن على تشكيل حكومة ضعيفة مفصلة على مقاساتهم ، وبالتالي ان قوى الاطار تسعى الى انقاذ العراق وشعبه من خلال تشكيل حكومة قوية وخدمية بعيدة عن سطوة الاحزاب "./انتهى س

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