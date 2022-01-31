الموسوي يكشف الهدف الأميركي من وراء قصف مطار بغداد

2022/01/31 | 08:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي، الهدف والمخطط المراد تنفيذه من قبل الجانب الأميركي بعد القصف الذي تعرض له مطار بغداد الدولي.وقال الموسوي لـ /ألمعلومة/، ان “الوجود الأميركي في العراق مبني على ارباك الوضع الأمني في الداخل، حيث هناك اذرع ومجاميع مسلحة تابعة لواشنطن تستخدمها لاثارة الفوضى من اجل تبرير […]

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