الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق

2022/01/31 | 08:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعتصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق وأسقطت بعض الصواريخ الاسرائيلية.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الانباء السورية سانا تابعته (واع) أنه حوالي الساعة 3.05 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأشار المصدر إلى أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.المصدر:سانا

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