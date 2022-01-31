2022/01/31 | 08:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، سيستقبل رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في النحف.وقال المصدر لوكالة “ايرث نيوز”، ان “الصدر سيستقبل اليوم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في الحنانة في مسعى يقوداه الطرفين لتقريب وجهات النظر بين […]

ظهرت المقالة اليوم..



الصدر يستقبل بارزاني والحلبوسي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. الصدر يستقبل بارزاني والحلبوسي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. الصدر يستقبل بارزاني والحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).