2022/01/31 | 08:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تصدت الدفاعات الجوية السورية، صباح اليوم الاثنين، لغارة جوية إسرائيلية بالصواريخ على محيط العاصمة السورية دمشق.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: “الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي”.وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية أسقطت “عددا من الصواريخ خلال استهداف بعض النقاط في محيط دمشق، وتسبب العدوان بخسائر مادية”.وطالبت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاعات السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف محيط دمشق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاعات السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف محيط دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).