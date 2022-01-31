مع اعتراض صاروخ حوثي.. قرقاش: ماضون في رؤيتنا لبناء منطقة

2022/01/31 | 08:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المستشار الرئاسي الإماراتي والوزير السابق للدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الإثنين، أن الإمارات ماضية برؤيتها الاستراتيجية للوصول إلى منطقة "مستقرة" مشيرا إلى أن استفزاز أبوظبي لن يجدي نفعا، وذلك إثر اعتراض صاروخ باليستي حوثي تزامن م

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