الطائي: الأحزاب الكردية وصلت الى مرحلة كسر العظم والاقليم مهدد بالتقسيم

2022/01/31 | 09:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي وصلا الى مرحلة كسر العظم بعد التحالف طويل الأمد الذي كان قائما بينهما، لافتا الى ان الخلاف الحاصل بين الجانبين سيقود الى انقسام الإقليم الى جزئين.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “السليمانية قد تنشق في المستقبل القريب في حال استمرار الخلافات بين […]

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