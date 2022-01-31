اختتام الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية في الكويت

2022/01/31 | 09:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، مشاركة العراق في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجيَّة الدول العربيَّة في دولة الكويت.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 كانون الاول 2022)، أن "سفير العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي شارَك نيابةً عن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجيَّة الدول العربيَّة، الذي عُقد في دولة الكويت، برئاسة أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجيَّة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، رئيس الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربيَّة، وبحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربيَّة".

وبحسب البيان "بحث المُجتمِعون مُستجدّات الأوضاع الإقليميّة، والقضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وسُبُل التعاون من أجل تجاوز الأزمات بما يُحقق الأمن، والاستقرار، وبما يُعزّز العمل العربيّ المُشترَك، ويخدم مصالح الدول العربيّة، وشعوبها".

وفي الختام أعرب السفير عن "خالص الشكر والتقدير لدولة الكويت، أميراً وحكومةً وشعباً، على استضافة هذا الاجتماع التشاوري المهم بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربيَّة".

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