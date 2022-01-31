2022/01/31 | 09:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشيسلي كريست، السمراء التي فازت في 2019 بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، قضت قتيلة صباح أمس الأحد، بعد أن قفزت من شرفة في الطابق 29 بعمارة اسمها Orion في منطقة منهاتن بنيويورك.ووفقا لما ذكرت الشرطة التي تشتبه بأن وفاتها كانت انتحارا، على حد ما نقلت شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية بموقعها المضيفة […]

ظهرت المقالة مقتل ملكة جمال الولايات المتحدة بقفزها من الطابق 29 في نيويورك أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ملكة جمال الولايات المتحدة بقفزها من الطابق 29 في نيويورك) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ملكة جمال الولايات المتحدة بقفزها من الطابق 29 في نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).