الصحة توصي بجرعة لقاح ثالثة لمواجهة اوميكرون

2022/01/31 | 09:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجرعة التعزيزية الثالثة مهمة جدا لتعزيز مناعة المستهدفين من عمر 18 سنة فأكثر.

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