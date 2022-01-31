خبير قانوني يوضح كيفية التعامل الإرهابيين في حال فرارهم من سورية باتجاه العراق

2022/01/31 | 09:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح الخبير القانوني علي التميمي، كيفية التعامل مع قادة داعش الفازين من سجن الحسكة في سورية اذا تسللوا عبر الحدود الى العراق.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “كل جريمة ترتكب في العراق يطبق عليها القانون العراقي وفق المواد ٦ و٩ من قانون العقوبات العراقي و٥٣ من قانون الأصول الجزائيه و١٤ و١٥ من […]

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