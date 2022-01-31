اليسار الفلسطيني يراود المجلس المركزي عن نفسه - حافظ عليوي

2022/01/31 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حافظ_عليوي رغم تقارب فصائل اليسار وتناغمها في الخطاب السياسي، إلا انها لازالت تعيش حالة الفوضى واطلال الماضي، منهم من اتخذ قراره بعدم المشاركة بانعقاد دورة المجلس المركزي القادمة، فهل تنجح في كسر سطوة فتح؟ ام تمنعاً لرغبة في التقرب من القيادة ومشاركتها الامتيازات؟ و من ينوي منهم المشاركة، فهل ينجح في كسر سطوة فتح ايضاً؟ ام لديهم العصا السحرية لتنفيذ على الأقل ما اتخذ من قرارات سابقة؟ وفصائل لا زالت تتلكئ ......





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