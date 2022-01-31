2022/01/31 | 09:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت ادارة الكمارك الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن العراق حل رابعاً كأكبر مصدر نفط إلى سيئول خلال عام 2021.وقالت الادارة في احصائية، اطلعت عليها وكالة “ايرث نيوز”، إن “العراق جاء رابعاً كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية خلال العام الماضي، وبواقع 59.993 مليون برميل منخفضة بنسبة 22.3% عن عام 2020 الذي بلغت فيه […]

ظهرت المقالة العراق رابع مصدر للنفط الى كوريا الجنوبية في 2021 أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق رابع مصدر للنفط الى كوريا الجنوبية في 2021) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق رابع مصدر للنفط الى كوريا الجنوبية في 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).