صحف اليوم تتابع حوارات الكتل السياسية بشان مرشحي منصبي رئيس الجمهرية والوزراء

2022/01/31 | 09:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بحوارات الكتل السياسية بشان مرشحي منصبي رئيس الجمهورية والوزراءصحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن مستشارة المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، قولها ”: ان الحزبين الكرديين الرئيسين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين، لم يتوصلا حتى الآن الى اتفاق بشأن حسم منصب رئيس الجمهورية وكل حزب سيقدم مرشحه الخاص الى مجلس النواب.مؤكدة: ان مرشح الاتحاد الوطني الدكتور برهم صالح.واضافت: ان الاتحاد الوطني لديه علاقة قوية مع جميع الكتل السياسية، إلا ان الحزب الديمقراطي لديه تحالف مع السيادة والتيار الصدري.مبينة: ان الاتحاد الوطني سيتحرك على النواب الاخرين والكتل الاخرى من اجل دعم مرشحه، ونأمل حصول برهم صالح على ولاية ثانية.واشارت الى: ان هناك اتفاقا مسبقا كان بين الحزبين الكرديين بأن رئاسة اقليم كردستان تكون من حصة الديمقراطي الكردستاني بينما رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني، إلا ان الديمقراطي تنصل عن ذلك ولجأ الى التحالف مع السيادة والتيار الصدري من اجل تمرير مرشحه.من جهته، رأى المحلل السياسي، احمد سالم الباوي، ان التحالف الثلاثي بين ما يسمى بالسيادة (تقدم وعزم) والكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني هو من سيحدد رئيس الجمهورية المقبل.واضاف: ان مرشح الحزب الديمقراطي هو هوشيار زيباري، لذلك يمكن القول ان السيناريو الاقرب والمرجح تطبيقه في المرحلة المقبلة هو فوز هوشيار زيباري بمنصب رئيس الجمهورية كما حصل لانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب.واشار الى: ان مصير حزب الاتحاد الوطني سيلتحق بالقوى التي اختارت طريق المعارضة وسيكون حزبا معارضا داخل مجلس النواب.مبينا: ان الدورة الانتخابية الحالية تميزت عن الدورات السابقة بأن ستشهد فيها قوى معارضة واخرى اغلبية تشكل من خلالها الحكومة، وهذا يعد إجراءً صحيا في الانظمة الديمقراطية، ويخدم العراق في المرحلة القادمة.وفي وقت سابق، أكد النائب المستقل، هادي السلامي، أن لدى النواب المستقلين برنامجا انتخابيا واضحا، مؤكداً انهم يدعمون الشخصيات “الكفوءة والنزيهة” التي تخدم الشعب العراقي.وقال السلامي في تصريح صحفي: إنه “وضحنا موقفنا في السابق من موضوع رئاسة الجمهورية، ونحن لسنا مع تجديد الولايات لا لرئيس البرلمان ولا لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الوزراء”، مبيناً أنه “نحتاج الى التجديد والى شخصيات جيدة وكفوءة، حيث عانى المجتمع العراقي من مشاكل عديدة في الفترة السابقة”.وكانت رئاسة مجلس النواب، قد أصدرت قرارين حول الإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية.وقالت رئاسة البرلمان في بيان: ان رئاسة مجلس النواب عقدت، اليوم الخميس الموافق 27 كانون الثاني 2022، اجتماعاً للتباحث حول الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية”.،وتقرَّر خلال الاجتماع، وفق البيان: “إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توافرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل الموافق 31 كانون الثاني، بعد استكمال الإجراءات القانونية استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012”.كما تقرر أيضاً “تحديد يوم الاثنين الموافق ٧ شباط موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.صحيفة الصباح من جانبها قالت ان الأوساط السياسية تترقب القائمة القصيرة النهائية لمرشحي منصب رئيس الجمهورية، بعد اجتماع بين هيئة رئاسة البرلمان والسلطات القضائية المختصة بفحص الأسماء وتدقيقها، تمهيداً لجلسة تصويت مجلس النواب المقررة في السابع من شباط المقبل.وبحسب بيان النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، فإن اجتماعاً عُقد بحضور وزير التعليم العالي ورئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وأعضاء الأمر الديواني، ناقش ملفات المرشحين الـ 26.وخلص الاجتماع، بحسب البيان، إلى اعتماد الوثائق والشهادات والسير الذاتية بكل مهنية وشفافية، وإبعاد الضغوط السياسية على الجهات ذات العلاقة.المحلل السياسي مناف الموسوي أوضح أن “الأيام المقبلة ستوضح ملامح الائتلاف بين التيار الصدري وعزم وتقدم بالإضافة إلى الديمقراطي الكردستاني، ما قد يمهد لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء بصورة أسرع من الدورات الماضية» .وقال الموسوي، ”: إن “الائتلافات غير الرسمية واضحة، وفي حال عدم اتفاق الحزبين الكرديين فستصل الأمور إلى الانتخاب داخل البرلمان في تكرار للدورة الماضية”، مستدركاً أن “مرشح الديمقراطي أوفر حظاً باعتبار أن تحالفه يمتلك ثلثي الأصوات المطلوبة دستورياً» .من جانبه، يقول الإعلامي السابق والمحلل السياسي، خاون قرداغي، إن “لدى الأطراف السنية والشيعية تجارب مع الكرد في ما يتعلق بالمناصب في بغداد ولاسيما حزب الاتحاد الكردستاني» .وأشار قرداغي، إلى أن “استحقاق المنصب والفوز به لن يعمق الخلاف بين الحزبين بسبب المصير والنضال المشترك، ولا يمكن أن يدار الإقليم من طرف واحد”، مضيفاً أن “هناك اتفاقية ستراتيجية قد يُعاد النظر فيها حال فوز الديمقراطي الكردستاني بالمنصب» .وفي السياق نفسه، تستمر محاولات إنعاش الاتفاق بين الحزبين الكرديين الاتحاد والديمقراطي في اللحظات الأخيرة لإيجاد مرشح موحد.ووصف نائب رئيس برلمان كردستان هيمن هورامي، الخلاف بـ”الطبيعي”، وأن الحزبين لا يزالان يمتلكان الوقت الكافي للاتفاق”، مضيفاً أن “اعتراض الديمقراطي لم يكن على شخص المرشح برهم صالح، لكنه يرى ضرورة مراجعة الاستحقاقات بعد مرور 17 عاماً، إذ لا يجوز احتكار الاستحقاق الكردي في بغداد» .وبشأن تأثير الاستجواب السابق في حظوظ وزير الخارجية الأسبق والمرشح الحالي للديمقراطي، هوشيار زيباري، أوضح أنه “كان استجواباً سياسياً، ولم يكن حول قضايا تخل بشروط ترشيحه» .ويرى النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي أنه “لا يمكن للحزبين العودة بقرارهما بخصوص مرشحيهما وهما برهم صالح وهوشيار زيباري» .وأكد شنكالي ”، أنه “في العام 2018 كان لدى الطرفين مرشح، وعندما فاز مرشح الاتحاد باركنا لهم، وعليهم اليوم التخلق بأخلاق الفرسان في المنافسة، من دون اللجوء إلى ما يشوه سمعة الكرد» .بدوره، حدد رئيس حركة الجيل الجديد الكردية ساشوار عبد الواحد عشرة شروط لسحب مرشح الحركة والتصويت لصالح أحد المرشحين للحزبين، من بينها خفض سعر المحروقات، وإنشاء حسابات مصرفية للمتقاعدين والموظفين، وحسم المادة 140، وإطلاق المنحة الطلابية مع تعيين الخريجين، وتحديد موعد انتخابات داخلية في الإقليم مع تعيين موظفي انتخابات مستقلين.صحيفة الزمان تناولت استعدادات وزارة الصحة لمواجهة الذروة الرابعة من كورونا وقالت ان الجيش الابيض تاهب مع اعلان وزارة الصحة ، دخول العراق ذروة الموجة الرابعة من كورونا ، نتيجة ارتفاع الاصابات باوميكرون لمستويات قياسية ، .وعزا مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في تصريح امس ،ارتفاع الإصابات إلى (دخول العراق ذروة الموجة الرابعة من كورونا)، .واضاف ان (أوميكرون يعدّ من أخفّ سلالات الفايروس، ولكنه الأكثر انتشارا، إذ تتركز الأعراض في خلايا القصبات الهوائية للمصاب أي الجهاز التنفسي العلوي، وهذا ما أثبتته البحوث العلمية عالميا منذ بداية ظهوره)، ورصدت الوزارة امس ، 5827 اصابة بكورونا مقابل شفاء 3962 حالة وبواقع 14 وفاة جديدة.وسجلت محافظة ميسان ،وفاة جديدة بكورونا تعد الاولى خلال العام الجاري.وقالت دائرة صحة المحافظة في بيان انها (سجلت حالة وفاة واحد بكورونا ، التي تعدد الاولى خلال هذا العام).ورصدت وكالة الإحصاءات الروسية ،أكثر من 660 ألف وفاة مرتبطة بكورونا خلال العامين 2020 و2021? ما يشكل نحو ضعف الحصيلة الرسمية التي تدلي بها الحكومة في شكل يومي التي بلغت حتى الآن 329 ألفا و443 وفاة.وعزت الوكالة ذلك الى (إحجام نسبة كبيرة من المواطنين الروس عن تلقي اللقاحات المضادة ، وإجراءات الإغلاق شبه المعدومة منذ ربيع 2020 وعدم احترام التدابير الصحية الوقائية وفي مقدمها وضع الكمامة في وسائل النقل العام)./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحف اليوم تتابع حوارات الكتل السياسية بشان مرشحي منصبي رئيس الجمهرية والوزراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحف اليوم تتابع حوارات الكتل السياسية بشان مرشحي منصبي رئيس الجمهرية والوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).